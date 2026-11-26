हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र: 60 साल के विकास पर होगी चर्चा, आमने-सामने होंगे भाजपा और कांग्रेस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 26 Nov 2026 09:37 AM IST
सार
हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश कुमार संविधान बनने की कहानी, इसे तैयार करने वाले लोगों के योगदान और संविधान के महत्व के बारे में बताएंगे। संविधान निर्माण से जुड़ी एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके बाद सदन में हरियाणा के 60 साल के विकास और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी।
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विस्तार
हरियाणा विधानसभा का आज एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में संविधान दिवस पर प्रदेश के 60 साल के सफर और आने वाले समय में हरियाणा को विकसित बनाने के लक्ष्य पर चर्चा होगी। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के विधायक आमने-सामने होंगे। भाजपा जहां अपनी सरकार के काम गिनाएगी, वहीं कांग्रेस बेरोजगारी और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल करेगी।
सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को भाजपा विधायकों के साथ बैठक कर सत्र की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में तय किया गया कि सदन में कौन मंत्री और विधायक किस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखेगा। साथ ही विपक्ष के आरोपों का जवाब आंकड़ों और तथ्यों के साथ देने की तैयारी की गई।
सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा परिसर में भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण सभी विधायकों और सदस्यों को संविधान की प्रस्तावना पढ़वाएंगे।
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सुबह 11 बजे शुरू होगा विशेष सत्र
हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र वीरवार सुबह 11 बजे शोक प्रस्तावों के साथ शुरू होगा। इसके बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे संविधान को समर्पित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश कुमार व्याख्यान देंगे। साथ ही संविधान निर्माण और संविधान निर्माताओं के योगदान पर आधारित फिल्म दिखाई जाएगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित होगी। दोपहर 12:30 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। इसमें प्रदेश की 60 वर्षों की विकास यात्रा और विकसित हरियाणा के लक्ष्य पर चर्चा होगी।
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सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को भाजपा विधायकों के साथ बैठक कर सत्र की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में तय किया गया कि सदन में कौन मंत्री और विधायक किस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखेगा। साथ ही विपक्ष के आरोपों का जवाब आंकड़ों और तथ्यों के साथ देने की तैयारी की गई।
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सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा परिसर में भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण सभी विधायकों और सदस्यों को संविधान की प्रस्तावना पढ़वाएंगे।
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सुबह 11 बजे शुरू होगा विशेष सत्र
हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र वीरवार सुबह 11 बजे शोक प्रस्तावों के साथ शुरू होगा। इसके बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे संविधान को समर्पित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश कुमार व्याख्यान देंगे। साथ ही संविधान निर्माण और संविधान निर्माताओं के योगदान पर आधारित फिल्म दिखाई जाएगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित होगी। दोपहर 12:30 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। इसमें प्रदेश की 60 वर्षों की विकास यात्रा और विकसित हरियाणा के लक्ष्य पर चर्चा होगी।