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सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को भाजपा विधायकों के साथ बैठक कर सत्र की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में तय किया गया कि सदन में कौन मंत्री और विधायक किस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखेगा। साथ ही विपक्ष के आरोपों का जवाब आंकड़ों और तथ्यों के साथ देने की तैयारी की गई।सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा परिसर में भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण सभी विधायकों और सदस्यों को संविधान की प्रस्तावना पढ़वाएंगे।हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र वीरवार सुबह 11 बजे शोक प्रस्तावों के साथ शुरू होगा। इसके बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे संविधान को समर्पित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश कुमार व्याख्यान देंगे। साथ ही संविधान निर्माण और संविधान निर्माताओं के योगदान पर आधारित फिल्म दिखाई जाएगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित होगी। दोपहर 12:30 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। इसमें प्रदेश की 60 वर्षों की विकास यात्रा और विकसित हरियाणा के लक्ष्य पर चर्चा होगी।