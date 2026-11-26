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कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने घटना को प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताते हुए कहा कि हरियाणा में अब अपराध का शासन है और गैंग प्रदेश चला रहे हैं, जबकि सरकार गायब है।सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिरौती, ताबड़तोड़ गोलियां और अपहरण अब हरियाणा की रोजमर्रा की जिंदगी बन गए हैं। खरावड़ में पुलिस चौकी के इतने नजदीक चार युवकों की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुटकुलों और पंजाब भ्रमण से फुर्सत मिले तो हरियाणा के लोगों की जिंदगी और सुरक्षा की भी चिंता करें।राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने संविधान दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को न्याय व बराबरी का अधिकार मिल रहा है? क्या महिलाओं को समान भागीदारी, युवाओं को रोजगार और मजदूरों को सम्मानजनक काम मिल रहा है? क्या व्यापारी बिना डर के कारोबार कर सकता है? उन्होंने कहा कि संविधान तभी सार्थक है, जब सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह हो और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करे। लोगों से सत्ता को संविधान के अनुरूप चलाने और हुक्मरानों से जवाबदेही मांगने का संकल्प लेने की अपील की।