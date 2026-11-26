{"_id":"6b07d36ce25ee1e65c0c97d9","slug":"video-haryana-police-to-go-high-tech-with-an-outlay-of-rs6240-crore-to-tackle-ai-and-deepfakes-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"62.40 करोड़ से हाईटेक होगी हरियाणा पुलिस, AI-डीपफेक पर वार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों की बढ़ती तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस अब आधुनिक तकनीक से लैस होगी। प्रदेश पुलिस के तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए 62.40 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अगले तीन माह में अत्याधुनिक साइबर टूल्स, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खरीदे जाएंगे। इनका इस्तेमाल साइबर ठगी की जांच, डिजिटल साक्ष्य जुटाने, अपराधियों की पहचान और ऑनलाइन गतिविधियों के विश्लेषण में किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल परचेज कमेटी की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने इसके लिए दो साल का तकनीकी रोडमैप तैयार किया है। इसमें आधुनिक उपकरणों की खरीद के साथ पुलिस इकाइयों के संसाधनों को एकीकृत करने और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देने पर जोर रहेगा। एआई, ब्लॉकचेन और डार्क वेब के लिए बनेगी विशेष टीम नई तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस ने एआई टास्क फोर्स गठित की है। इसके तीन प्रमुख मॉड्यूल होंगे। पहले मॉड्यूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपराधियों की पहचान, अपराध विश्लेषण और डेटा के बेहतर इस्तेमाल पर काम होगा। दूसरे मॉड्यूल में ब्लॉकचेन और डार्क वेब से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञ टीम तैयार की जाएगी। तीसरे मॉड्यूल के तहत पुलिसकर्मियों को साइबर कमांडो का प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीपफेक वीडियो और गैंगस्टर्स के नेटवर्क पर रहेगी नजर सोशल मीडिया और मेटा प्लेटफॉर्म पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सीआईडी, साइबर क्राइम और एसटीएफ को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। एआई से तैयार डीपफेक वीडियो और फर्जी ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिए होने वाली ठगी पर रोक लगाने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित करने की योजना है। ऑनलाइन डेटा के विश्लेषण से गैंगस्टर्स के संपर्कों, वित्तीय नेटवर्क और गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाएगी। अपराधियों का बनेगा केंद्रीकृत डेटाबेस प्रदेश में सक्रिय अपराधियों से संबंधित सूचनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। वहीं, आरजेएसएफ पैटर्न पर आधारित इंटेलिजेंस मॉडल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लागू किया जा चुका है। इसकी शुरुआत रोहतक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। एटीएम से छेड़छाड़ पर मिलेगा तत्काल अलर्ट पुलिस मोबाइल लोकेशन प्लॉटिंग के माध्यम से रोजाना साइबर अपराध के हॉटस्पॉट चिह्नित कर रही है। दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित एटीएम को तकनीकी निगरानी प्रणाली से जोड़कर अलर्ट व्यवस्था विकसित की गई है। एटीएम से छेड़छाड़ या किसी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में पुलिस को तुरंत सूचना मिलेगी। शेष बैंकों और कंपनियों के एटीएम को भी इस प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अपराध नियंत्रण के लिए सात प्रमुख पैरामीटर तय अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने सात प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया है। इनमें सीसीटीवी निगरानी, वाहन संबंधी जानकारी, रात्रि नाकाबंदी, आर्थिक अनुसंधान, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, मोबाइल व सीडीआर विश्लेषण और आर्म्स एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शामिल हैं। इस दौरान रोहतक पुलिस के 'अचूक' प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। अलग-अलग सिस्टम का डेटा एक जगह मिलेगा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सीसीटीएनएस, नेफिस और आईसीजेएस की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में सीसीटीएनएस 2.0 के नए फीचर्स, डेटा एकीकरण और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इससे जांच अधिकारियों को विभिन्न प्रणालियों में उपलब्ध जानकारियां एक ही स्थान पर मिल सकेंगी और जांच प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। मधुबन पुलिस अकादमी में होगा विशेष प्रशिक्षण आधुनिक उपकरणों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इनमें अनुसंधान अधिकारियों, थाना प्रभारियों, साइबर सेल प्रभारियों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पुलिस का उद्देश्य केवल आधुनिक संसाधन खरीदना नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जांच, अपराध रोकथाम और साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में सुनिश्चित करना है।

... और पढ़ें