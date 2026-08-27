हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू, कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर पहुंचे

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हरियाणा विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ कार्यवाही शुरू हुई। कांग्रेस विधायक इस दौरान सदन से बाहर रहे। राष्ट्रगीत के बाद नेता प्रतिपक्ष और अन्य विधायक सदन के अंदर पहुंचे। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे।

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