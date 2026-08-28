{"_id":"6a9173cf22307741800e2b68","slug":"kumari-selja-attacks-bjp-in-jind-criticizing-law-and-order-and-unfulfilled-promises-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"जींद में कुमारी सैलजा का BJP पर हमला, कानून व्यवस्था और अधूरे वादों को लेकर घेरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार में कथित आंतरिक कलह, कानून व्यवस्था और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। साथ ही सैलजा ने सरकार पर अपने वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के भीतर आपसी खींचतान की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय राजनीतिक खींचतान दिखाई दे रही है। कांग्रेस सांसद ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आम लोगों के साथ-साथ पत्रकारों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। पत्रकारों को अपना काम स्वतंत्र और सुरक्षित माहौल में करने का अवसर मिलना चाहिए। सैलजा ने भाजपा सरकार पर चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ सरकार को चुना था, उन पर सरकार खरा उतरने में विफल रही है। कांग्रेस सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार दिल्ली से नियंत्रित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के फैसले स्थानीय जरूरतों और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए। सैलजा ने भाजपा सरकार से कानून व्यवस्था मजबूत करने, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनता से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की।



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