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हरियाणा के 22 सरकारी विश्वविद्यालयों पर 16,052 करोड़ रुपये का कर्ज: इनेलो
इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक सम्पत सिंह ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य के 22 सरकारी विश्वविद्यालयों पर 16,052 करोड़ रुपये का भारी कर्ज चढ़ गया है। सम्पत सिंह ने इसे सरकारी उच्च शिक्षा से हाथ खींचने की सोची-समझी नीति बताया, जिससे निजीकरण का खतरा बढ़ गया है।
सम्पत सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने विश्वविद्यालयों को मिलने वाली अनुदान राशि बंद कर दी है। इसकी जगह कर्ज देना शुरू किया गया है। उन्होंने कहा, "यह सरकारी उच्च शिक्षा से धीरे-धीरे अपना हाथ खींचने की एक सोची-समझी नीति है।" इससे सरकारी विश्वविद्यालयों के निजीकरण, व्यवसायीकरण और बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय और सोनीपत स्थित भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिला। वेतन अब भी दो महीने देरी से मिल रहा है। 29 अप्रैल 2022 को अनुदान को कर्ज में बदला गया था, जिसे विरोध के बाद 22 मई 2022 को फिर अनुदान में बदल दिया गया। सरकार ने इसे बजट हेड 6202 (कर्ज) में दर्ज किया, जबकि यह बजट हेड 2202 (अनुदान) में होना चाहिए था।
शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर आरोप
सम्पत सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने आंगनबाड़ी से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि 22 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6290 पदों में से 3557 पद खाली हैं। वित्त विभाग ने चार साल से खाली पदों को खत्म मानने का पत्र जारी किया है। पिछले चार साल से किसी भी विश्वविद्यालय में नियमित भर्ती नहीं हुई है।
अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा
सम्पत सिंह ने हरियाणा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की तैयारी को एक गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इनेलो इस विषय पर अपने संगठन में चर्चा करेगी। उन्होंने पंचायत विभाग में करोड़ों की सेंधमारी मामले में गहन और उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा।
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