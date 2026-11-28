अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा में विदेशी निवेश लाने और नई औद्योगिक साझेदारी बनाने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी शनिवार शाम यूनाइटेड किंगडम (यूके) व जर्मनी के दौरे के लिए रवाना हो गए। 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक के आठ दिवसीय इस दौरे में मुख्यमंत्री वैश्विक कंपनियों, निवेशकों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल का फोकस उद्योग, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौशल विकास और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा। प्रतिनिधिमंडल में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हरियाणा के महानिदेशक यश गर्ग भी शामिल होंगे।29 नवंबर को प्रतिनिधिमंडल यूके के दौरे पर रहेगा। निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों की तैयारी और संवाद होगा। 30 नवंबर को मुख्यमंत्री कंपनियों, निवेशकों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेंगे। भारत-यूके व्यापार समझौते के तहत निवेश और व्यापार की संभावनाओं पर चर्चा होगी। एक दिसंबर को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर साइंस एंड पॉलिसी के प्रतिनिधियों से बातचीत होगी। ऑक्सफोर्ड में भारतीय विद्यार्थियों से संवाद और क्वीन्स एलिजाबेथ स्कूल, बार्नेट का दौरा भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री यूके के सांसदों और प्रतिनिधियों को अप्रैल 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित करेंगे। लंदन में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भी शामिल होंगे। दो दिसंबर को जर्मनी में हरियाणा का रोड शो होगा। 3 दिसंबर को फ्राउनहोफर संस्थान के प्रतिनिधियों से बैठक होगी। 4 व 5 दिसंबर को जर्मनी की प्रमुख कंपनियों और निवेशकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री यूके में रह रहे हरियाणा मूल के प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे।