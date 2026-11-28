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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा में गन्ने के भाव को लेकर किसानों के विरोध से चीनी मिलों का गन्ना पेराई सत्र प्रभावित हो रहा है। अब जिला उपायुक्तों की किसानों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी साैंपी गई है और गन्ना पेराई की रिपोर्ट भी मांगी है। किसान संगठन गन्ने का भाव 415 रुपये प्रति क्विंटल की जगह 600 रुपये निर्धारित करने की मांग पर अड़े हैं।हरियाणा शुगरफेड के प्रबंध निदेशक प्रदीप दहिया के मुताबिक सभी उपायुक्तों (डीसी) को किसानों से बातचीत कर गतिरोध दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही सभी जिलों से चीनी मिलों में गन्ना पेराई की स्थिति और प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई है। करनाल, शाहाबाद और पलवल चीनी मिलों में पेराई सत्र शुरू किया जा चुका है। शाहाबाद चीनी मिल के पेराई सत्र का ऑनलाइन उद्घाटन 24 नवंबर को सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा द्वारा किए जाने के बाद भी गन्ने की पेराई शुरू हो सकी है। इसी तरह नारायणगढ़ व यमुनानगर चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू नहीं हो सका है।सीएम आवास के घेराव की चेतावनीसंयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार किसानों की मांग नहीं मानने पर 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन का हरियाणा कांग्रेस ने भी समर्थन किया है।गेहूं की बुवाई प्रभावित होने की चिंतागन्ने की कटाई में हो रही देरी से किसानों को अब गेहूं की फसल की बुवाई की चिंता सताने लगी है। शाहाबाद के एक किसान ने बताया कि यदि गन्ने की कटाई समय पर नहीं हुई तो उनके लिए अपनी 10 एकड़ पूरी जमीन पर गेहूं की बुवाई करना मुश्किल हो सकता है। किसानों का कहना है कि गन्ने की कटाई में देरी से खेत खाली नहीं हो पाएंगे और इसका सीधा असर रबी सीजन की फसलों पर पड़ेगा। राज्य में इस वर्ष 1 लाख 77 हजार 303 एकड़ क्षेत्रफल में गन्ने की फसल है। वर्ष 2025-2026 में यह क्षेत्रफल 1 लाख 72 हजार 364 एकड़ था। इस बार करीब 338.50 लाख क्विंटल गन्ना मिलना संभावित है।