सहायिकाओं की पदोन्नति व बीमा योजनाओं का लाभ देने पर भी हुई चर्चाअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने स्पष्ट किया कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय हर महीने की 7 तारीख से पहले उनके बैंक खातों में पहुंच जाना चाहिए। भुगतान में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।श्रुति चौधरी ने शुक्रवार को पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मानदेय बढ़ाने, खाली पद भरने, पदोन्नति और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मांगों पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी सहायिकाओं की पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। पदोन्नति के बाद खाली होने वाले पदों को भी प्राथमिकता से भरा जाएगा। यूनियन की सुपरवाइजर भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटा देने की मांग पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला मुख्यमंत्री के स्तर पर विचाराधीन है। श्रुति चौधरी ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी दी जाए। इन योजनाओं के लिए जरूरी प्रीमियम राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है। इसके अलावा आशा वर्कर्स और ग्राम चौकीदारों की तर्ज पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) योजना शुरू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसे आगे विचार के लिए भेजा जाएगा। बैठक में विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी, निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।