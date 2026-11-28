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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों के प्राध्यापकों को विदेश जाने के लिए अब कम से कम एक माह पहले आवेदन करना होगा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के विदेश यात्रा संबंधी आवेदनों की पूरी जांच के बाद ही उन्हें निदेशालय भेजेंगे।उच्चतर शिक्षा निदेशक ए नारायण की ओर से जारी आदेश में विभाग ने माना है कि अधूरे दस्तावेजों और वित्त विभाग के नियमों की उचित जांच नहीं होने से अनुमति की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है। अब आवेदन के साथ निर्धारित चेकलिस्ट, नियुक्ति तिथि, वर्तमान पद पर कार्यग्रहण की तारीख और शिकायत या विभागीय जांच की स्थिति बतानी होगी। इसके अलावा मूल शपथपत्र, सत्यापित पहचान पत्र, पासपोर्ट की प्रति, यात्रा की अवधि और अवकाश आवेदन भी अनिवार्य होंगे।निजी यात्रा पर भी पाबंदियांवित्त विभाग के 15 अक्तूबर 2025 के नियमों के अनुसार अपने खर्च पर एक वित्त वर्ष में केवल एक निजी विदेश यात्रा की अनुमति मिल सकती है। विभागीय जरूरत के आधार पर अनुमति रोकी जा सकती है। लंबित आपराधिक मामले या बड़ी विभागीय सजा की चार्जशीट होने पर भी अनुमति नहीं मिलेगी।तीन सप्ताह से ज्यादा विदेश में प्रवास नहींसरकारी खर्च पर एक वित्त वर्ष में अधिकतम एक आधिकारिक और एक निजी यात्रा पर विचार होगा। दोनों यात्राओं को मिलाकर विदेश में कुल प्रवास तीन सप्ताह से अधिक नहीं हो सकता। आठ दिन से कम की आधिकारिक यात्रा के साथ अधिकतम चार दिन निजी प्रवास की छूट है। मंजूरी से अधिक समय रुकने या नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।