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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा पुलिस में वर्ष 2002 में तकनीकी ट्रेड के तहत भर्ती हुए 550 कांस्टेबलों का रिकॉर्ड 24 साल बाद खंगाला जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों के प्रमुखों से इन कर्मचारियों की वर्तमान तैनाती और ड्यूटी का पूरा ब्योरा मांगा है। यह भी बताना होगा कि संबंधित कर्मचारी अपने तकनीकी ट्रेड के अनुसार काम कर रहे हैं या उनसे सामान्य पुलिस कर्मियों की तरह ड्यूटी ली जा रही है।डीजीपी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इन पदों पर 14 जून 2002 को भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। इनमें चालक, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, फार्मासिस्ट, तैराक और अग्निशमन कर्मी शामिल थे।पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारियों के नाम, वर्तमान रैंक, बेल्ट नंबर, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, जाति, श्रेणी और ट्रेड के साथ वर्तमान तैनाती का विवरण मांगा है। सबसे अहम कॉलम यह है कि कर्मचारी तकनीकी काम कर रहा है या सामान्य ड्यूटी। इसका उद्देश्य यह जानना है कि तकनीकी दक्षता के आधार पर भर्ती किए गए कर्मचारियों का उपयोग विभाग में उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप हो रहा है या नहीं।