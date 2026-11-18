{"_id":"6afd5cfb09b755ac3c06ab98","slug":"video-haryana-association-of-the-deaf-held-a-protest-in-chandigarh-over-14-demands-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरियाणा मूक-बधिर संघ ने 14 मांगों को लेकर चंडीगढ़ में किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा मूक-बधिर संघ ने 14 मांगों को लेकर चंडीगढ़ में किया प्रदर्शन

शाहिल शर्मा

Updated Wed, 18 Nov 2026 01:38 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 01:38 PM IST







Link Copied



हरियाणा मूक-बधिर कल्याण संघ ने चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संघ ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील की। ... और पढ़ें

विज्ञापन