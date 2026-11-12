भोपाल पहुंचे सीएम नायब सैनी, शिवराज सिंह चौहान की माता को दी श्रद्धांजलि

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर उनकी दिवंगत माताजी काशी बाई जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माता काशी बाई का निधन 30 अक्तूबर को भोपाल स्थित एम्स में उपचार के दौरान हुआ था। वह करीब 76 वर्ष की थीं।

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