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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   2,651 fair price shops will be opened in Haryana

Chandigarh-Haryana News: हरियाणा में 2,651 उचित मूल्य की दुकानें खुलेंगी

Wed, 11 Nov 2026 06:55 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:55 PM IST
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आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 25 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्यभर में 2,651 उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य गरीब और पात्र परिवारों तक राशन डिपो की पहुंच आसान बनाना है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इन दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर तक बढ़ा दी है।
विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026 निर्धारित थी। इन दुकानों से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करेगी। इससे युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
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मुख्यमंत्री ने 10 अक्तूबर 2026 को ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की थी। योग्य आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश और पात्रता शर्तें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उचित मूल्य की दुकानों का जिलावार और गांववार विवरण भी विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। विभाग ने सभी योग्य युवाओं और महिलाओं से निर्धारित अंतिम तिथि से पहले सरल पोर्टल पर आवेदन करने का आग्रह किया है।
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