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Chandigarh-Haryana News: विष्णु दत्त को मिलेगा धनपत सिंह सांगी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड

Wed, 11 Nov 2026 07:16 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 07:16 PM IST
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चंडीगढ़। पंडित लख्मीचंद के पौत्र प्रसिद्ध सांगी विष्णु दत्त को धनपत सिंह सांगी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड-2026 के लिए चुना गया है। उन्हें एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान हरियाणा की लोकनाट्य परंपरा सांग को समर्पित है। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सांग हरियाणा की सांस्कृतिक चेतना, लोकजीवन और समृद्ध परंपराओं की पहचान है। सांग लोक जीवन, सामाजिक चेतना और नैतिक मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाता है। विभाग हर साल राज्यस्तरीय सांग महोत्सव का आयोजन करता है। वर्ष 2025-26 का महोत्सव 23 से 27 फरवरी 2026 तक कुरुक्षेत्र में हुआ था। पुरस्कार के लिए कलाकारों की मंचीय प्रस्तुतियों और उनके दस्तावेज का मूल्यांकन किया गया। डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि पंडित लख्मीचंद का योगदान हरियाणवी लोक साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। विष्णु दत्त का चयन इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सम्मान का प्रतीक है। महोत्सव में भाग लेने वाले अन्य कलाकारों को 30 हजार रुपये प्रति प्रस्तुति मानदेय दिया गया है।
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