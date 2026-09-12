गुरुग्राम में कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, बेटे को भी बनाया निशाना

हरियाणा के गुरुग्राम में बदमाशों ने दिनदहाड़े एक कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सदर बाजार इलाके की है, जहां 45 वर्षीय कपड़ा व्यापारी महेंद्र अपने 21 वर्षीय बेटे साहिल के साथ दुकान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए तीन बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली महेंद्र को जा लगी। गोली लगने के बाद महेंद्र को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक, मृतक के बेटे साहिल ने बताया कि उसे आशंका है कि हमलावरों का असली निशाना वह खुद था। साहिल ने पुलिस को बताया कि उसे शक है कि वारदात पुरानी दुश्मनी के चलते बदला लेने की नीयत से की गई है।