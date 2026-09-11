चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के शोधकर्ताओं से की बातचीत
सीएम सैनी शोधकर्ताओं से जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्राथमिकता से शोध करने का आग्रह किया।
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युवाओं के ज्ञान और शोध से हरियाणा को अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान आधारित विकास का अग्रणी केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
#WATCH चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के शोधकर्ताओं से बातचीत की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 11, 2026
(वीडियो सोर्स: DIPR) https://t.co/j7epJrjZRX
सीएम सैनी शोधकर्ताओं से जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्राथमिकता से शोध करने का आग्रह किया।