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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Chief Minister Nayab Singh Saini interacted with researchers from higher education institutions in chandigarh

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के शोधकर्ताओं से की बातचीत

Fri, 11 Sep 2026 08:21 PM IST
मयूर शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: मयूर शर्मा Updated Fri, 11 Sep 2026 08:21 PM IST
सार

सीएम सैनी शोधकर्ताओं से जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्राथमिकता से शोध करने का आग्रह किया।

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Chief Minister Nayab Singh Saini interacted with researchers from higher education institutions in chandigarh
नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री, हरियाणा - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

विस्तार
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को उच्चतर शिक्षण संस्थानों के शोधकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए जमीनी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि
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युवाओं के ज्ञान और शोध से हरियाणा को अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान आधारित विकास का अग्रणी केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
 


सीएम सैनी शोधकर्ताओं से जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्राथमिकता से शोध करने का आग्रह किया।
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