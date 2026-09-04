{"_id":"6a9a62e4295aae3dfa086a8d","slug":"video-striking-municipal-council-employees-in-bhiwani-had-their-heads-shaved-the-strike-has-been-ongoing-for-30-consecutive-days-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी में हड़ताली नगर परिषद कर्मचारियों ने कराया मुंडन, लगातार 30 दिन से नगर परिषद की जारी है हड़ताल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर परिषद व दमकल कर्मचारियों ने शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय धरना स्थल पर मुंडन कराकर विरोध जताया। इस दौरान यूनियन पदाधिकारियों ने मुंडन कराते हुए चेतावनी दी कि हड़ताली कर्मचारी बर्खास्तगी और दमनकारी नीति के आगे किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे। नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 30 दिन से जारी है। हड़ताल के चलते शहर में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है वहीं कूड़े के ढेर भी बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन शहर के विभिन्न बिंदुओं से कचरा उठान कराने में जुटा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से कचरे का उठान नहीं हो पा रहा है। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे जल्द नहीं मानती है तो वे आंदोलन को और तेज कर देंगे। धरना स्थल पर पांच कर्मचारियों ने मुंडन कराया।

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