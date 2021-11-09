Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:32 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:32 AM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
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धार्मिक
भागवत कथा : जूई में भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
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स्वास्थ्य
रक्तदान शिविर : समर्पण रक्तकोष में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।
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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
धार्मिक
भागवत कथा : जूई में भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
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स्वास्थ्य
रक्तदान शिविर : समर्पण रक्तकोष में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।