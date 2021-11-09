Bhiwani News: सिटी में आज

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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।धार्मिकभागवत कथा : जूई में भागवत कथा दोपहर दो बजे से।स्वास्थ्यरक्तदान शिविर : समर्पण रक्तकोष में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।