Bhiwani News: ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक एक युवक की मौत, दूसरा घायल

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चरखी दादरी के गांव अचीना ताल निवासी चांद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आठ सितंबर को वह गांव के संदीप कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर भिवानी आ रहा था। बाइक संदीप चला रहा था। धारेडू और उमरावत रोड पर पहुंचने पर आगे चल रहे ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। अचानक ब्रेक लगने के कारण बाइक ट्रैक्टर के पीछे जुड़ी ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायल संदीप को उपचार के लिए भिवानी के निजी अस्पताल में पहुंचाया। यहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।सदर थाने के जांच अधिकारी महावीर ने बताया कि पुलिस ने चांद की शिकायत पर इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।