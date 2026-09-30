एशियन गेम्स में प्रिया घणघस ने जीता ब्रोंज, परिजन बोले- जीत हार चलती है, अब ओलंपिक पर नजर

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गांव धनाना की महिला मुक्केबाज प्रिया एशियन गेम में सिल्वर मेडल से चूक गई। हालांकि 60 किलोग्राम में उसका ब्रोंज मेडल पक्का हो चुका है। परिवार में थोड़ी निराशा दिखा पर बेटी के ब्रोंज मेंडल की खुशी भी थी। जापान में चल रहे एशियन गेम्स आज मिनी क्यूबा भिवानी के लिए बहुत अहम थे। क्योंकि बॉक्सिंग में भिवानी के लिए एकमात्र उम्मीद धनाणा गांव की महिला मुक्केबाज प्रिया घणघस सेमिफाइनल में उतरी थी। परिवार ने अपनी लाडली बॉक्सर बेटी प्रिया का मैच लाइव देखा। अंत तक सभी की सांसें थमी रही, पर चाइना की बॉक्सर से प्रिया को मात मिली। सेमिफाइनल में प्रिया के लूज करने पर परिजनों व बॉक्सर में निराशा दिखी। प्रिया के पिता महेन्द्र घणघस व ताऊ रणबीर प्रधान ने कहा कि जीत हार खेल में चलती रहती है। उन्होंने कहा कि हमें गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, पर इतने बड़े गेम में पहली बार ब्रोंज मेंडल जीतने की भी खुशी है। उन्होंने कहा कि प्रिया देश की पहली महिला बॉक्सर बनी है, जिसने एशियन गेम में मेडल जीता है। पिता व ताऊ ने कहा कि बेटी का घर आने पर भव्य स्वागत करेंगे। वहीं, प्रिया की मां मीरा देवी व ताई रामरती ने कहा कि मेरी बेटी देश के लिए गोल्ड मेडल लाने की बात कह कर गई थी। उन्होंने कहा कि भले ब्राउज़ मेडल रहा, पर बेटी की इस जीत पर भी खुशी है। माँ ने कहा कि इस बार बेटी को चूरमे में और अधिक घी डालकर खिलाउंगी, ताकि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सके। वहीं प्रिया घणघस के कोच नवीन ने कहा कि जो कमियां रही, उनको अब दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रिया अब वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करेगी, उसी से ओलंपिक क्वालीफाइ होगा।

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