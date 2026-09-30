{"_id":"6abccbe824cde279f408b6db","slug":"video-pensioners-in-bhiwani-submitted-a-memorandum-of-demands-on-the-second-day-of-their-sit-in-protest-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी में पेंशनर्स ने धरने के दूसरे दिन सौंपा मांगों का ज्ञापन पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भिवानी में पेंशनर्स ने धरने के दूसरे दिन सौंपा मांगों का ज्ञापन पत्र
अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के बैनर तले बुधवार को रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने दूसरे दिन भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया और मांगों का ज्ञापन पत्र सरकार के नाम सौंपा।
इस मौके पर पेंशनर्स फेडरेशन ने सरकार की नीतियों पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों की जायज मांगों की सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है और पुरानी पेंशन स्कीम के साथ छेड़छाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसका स्पष्ट प्रमाण 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में साफ दिखाई दे रहा है। पेंशन वेलिडेशन एक्ट पारित कर पेंशन रिवीजन का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है। जब अत्यंत जायज मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा, तो पेंशनर्स के पास आंदोलन का रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशनभोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए देशभर में आंदोलन को तेज किया जाएगा ,12 दिसम्बर को रामलीला मैदान में पड़ाव डाला जाएगा व कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत प्रदान करनी चाहिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।