Bhiwani News: सिटी में आज

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बीडीपीओ कार्यालय : सेवा सेतु शिविर का आयोजन लोहारू के बीडीपीओ कार्यालय में सुबह दस बजे से।धार्मिकभागवत कथा : लिटिल हार्ट्स स्कूल में भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे से।रोजगार मेलाराजकीय आईटीआई : रोजगार मेले का आयोजन राजकीय आईटीआई में सुबह दस बजे।