Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:38 AM IST
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सेवा सेतु शिविर
बीडीपीओ कार्यालय : सेवा सेतु शिविर का आयोजन लोहारू के बीडीपीओ कार्यालय में सुबह दस बजे से।
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धार्मिक
भागवत कथा : लिटिल हार्ट्स स्कूल में भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे से।
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रोजगार मेला
राजकीय आईटीआई : रोजगार मेले का आयोजन राजकीय आईटीआई में सुबह दस बजे।
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बीडीपीओ कार्यालय : सेवा सेतु शिविर का आयोजन लोहारू के बीडीपीओ कार्यालय में सुबह दस बजे से।
धार्मिक
भागवत कथा : लिटिल हार्ट्स स्कूल में भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे से।
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रोजगार मेला
राजकीय आईटीआई : रोजगार मेले का आयोजन राजकीय आईटीआई में सुबह दस बजे।