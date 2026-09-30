Bhiwani News: एचटेट का संशोधित परिणाम जारी, 20,570 नए अभ्यर्थियों को मिला बायोमेट्रिक सत्यापन का मौका

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एचटेट लेवल -1 (पीआरटी), लेवल -2 (टीजीटी) और लेवल-3 (पीजीटी) की परीक्षा चार और पांच जुलाई को हुई थी जिसका परिणाम 22 अगस्त को घोषित किया गया था। परिणाम के बाद अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्रों और उत्तर कुंजियों को लेकर सवाल उठाए थे। बोर्ड मुख्यालय को ऑनलाइन और ऑफलाइन पांच हजार से अधिक शिकायतें मिली थीं। बोर्ड ने अब पुनर्समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर संशोधित परिणाम जारी कर बायोमेट्रिक सत्यापन का कार्यक्रम तय किया। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 22 जिलों में सत्यापन केंद्र बनाए गए हैं। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अपने निकटतम जिला मुख्यालय पर सत्यापन करा सकेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ और सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि संशोधन के बाद पात्र अभ्यर्थी और जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन अभी बाकी है उन्हें निर्धारित केंद्रों पर सत्यापन कराना होगा।इसी वर्ष होगी एचटेट-2026बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ ने बताया कि बोर्ड ने हरियाणा सरकार के निर्देशों और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एचटेट-2026 का आयोजन इसी वर्ष कराने का प्रस्ताव रखा है। अभी तैयारियां की जा रही हैं।एचटेट-2025 का 16.57 प्रतिशत रहा था परिणामएचटेट लेवल-1 का परिणाम 3.53 प्रतिशत, लेवल-2 का 20.71 प्रतिशत और लेवल-3 का परिणाम 16.50 प्रतिशत रहा था। परीक्षा में 1,92,220 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए थे। लेवल -1 में 31,402, लेवल -2 में 99,896 और लेवल- 3 में 60,922 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तीनों स्तरों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमश: 3.53, 20.71 और 16.50 रहा था।विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी 22 जिलों में स्थापित केंद्रों में से किसी भी केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। अभ्यर्थी को अपना मूल प्रवेश पत्र और मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा। बोर्ड की वेबसाइट पर बायोमेट्रिक सत्यापन केंद्रों की जानकारी उपलब्ध है। -शंकरलाल धूपड़, चेयरमैन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट-2025 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। जिन परीक्षार्थियों का पहले बायोमेट्रिक सत्यापन हो चुका है उन्हें नहीं कराना है। सत्यापन के बाद एचटेट का अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। -दीपक बाबूलाल करवा, सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।