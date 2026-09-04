{"_id":"6a9a99486070dd4cd108def9","slug":"video-national-teachers-day-celebration-and-teacher-felicitation-ceremony-organized-in-bhiwani-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस महोत्सव एवं शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भिवानी में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस महोत्सव एवं शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित
वैश्य इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति के तत्वावधान में 29वां राष्ट्रीय शिक्षक दिवस महोत्सव एवं शिक्षक सम्मान समारोह-2026 आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 101 शिक्षकों को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार-2026' से सम्मानित किया। इस मौके पर भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकर धूपड़ ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की।
चयनित 101 उत्कृष्ट शिक्षकों को मंच पर पदक, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। सांसद धर्मवीर सिंह और चेयरमैन शंकर धूपड़ ने कहा कि शिक्षक का जीवन में सर्वोच्च स्थान है। किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान और संस्कारों से ही बच्चे का भविष्य संवारता है। शिक्षा व्यवस्था की मजबूती से ही देश आगे बढ़ता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।