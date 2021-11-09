Bhiwani News: कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आज, दीपेंद्र हुड्डा करेंगे शिरकत
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sun, 13 Sep 2026 02:00 AM IST
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भिवानी। रविवार को हुड्डा ग्राउंड में होने वाले जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन बुवानीवाला ने विजय नगर स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। सम्मेलन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा शिरकत करेंगे।
बुवानीवाला ने कहा कि यह सम्मेलन कार्यकर्ताओं की एकजुटता और कांग्रेस की मजबूत संगठनात्मक शक्ति दर्शाएगा। सम्मेलन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा मुख्य रूप से शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हमेशा आम जनता, युवाओं, किसानों, मजदूरों और व्यापारी वर्ग की आवाज उठाती रही है। वर्तमान परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याओं को समझकर संगठन के माध्यम से उठाना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के प्रधान विजेंद्र सिंह, कामरेड रवि खन्ना, राधेश्याम, वीरेंद्र टोनी, डी एन शर्मा, अमित आर्य, संजय नरवाल, मनीष बराड़ और नरेश उपस्थित रहे।
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बुवानीवाला ने कहा कि यह सम्मेलन कार्यकर्ताओं की एकजुटता और कांग्रेस की मजबूत संगठनात्मक शक्ति दर्शाएगा। सम्मेलन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा मुख्य रूप से शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हमेशा आम जनता, युवाओं, किसानों, मजदूरों और व्यापारी वर्ग की आवाज उठाती रही है। वर्तमान परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
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कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याओं को समझकर संगठन के माध्यम से उठाना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के प्रधान विजेंद्र सिंह, कामरेड रवि खन्ना, राधेश्याम, वीरेंद्र टोनी, डी एन शर्मा, अमित आर्य, संजय नरवाल, मनीष बराड़ और नरेश उपस्थित रहे।
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