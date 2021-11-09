फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Congress workers' conference today; Deepender Hooda to attend.

Bhiwani News: कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आज, दीपेंद्र हुड्डा करेंगे शिरकत

Sun, 13 Sep 2026 02:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sun, 13 Sep 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Congress workers' conference today; Deepender Hooda to attend.
भिवानी। रविवार को हुड्डा ग्राउंड में होने वाले जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन बुवानीवाला ने विजय नगर स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। सम्मेलन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा शिरकत करेंगे।
विज्ञापन

बुवानीवाला ने कहा कि यह सम्मेलन कार्यकर्ताओं की एकजुटता और कांग्रेस की मजबूत संगठनात्मक शक्ति दर्शाएगा। सम्मेलन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा मुख्य रूप से शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हमेशा आम जनता, युवाओं, किसानों, मजदूरों और व्यापारी वर्ग की आवाज उठाती रही है। वर्तमान परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
विज्ञापन

कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याओं को समझकर संगठन के माध्यम से उठाना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के प्रधान विजेंद्र सिंह, कामरेड रवि खन्ना, राधेश्याम, वीरेंद्र टोनी, डी एन शर्मा, अमित आर्य, संजय नरवाल, मनीष बराड़ और नरेश उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed