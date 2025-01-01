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प्रवीण हत्याकांड : पोस्टमार्टम के 20 घंटे बाद परिजन शव लेने को हुए राजी

Sun, 13 Sep 2026 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sun, 13 Sep 2026 01:23 AM IST
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Praveen Murder Case: Family agrees to claim body 20 hours after post-mortem.
प्रवीण का फाइल फोटो।
लोहारू। गांव गोठड़ा में 41 वर्षीय प्रवीण कुमार उर्फ सीटू की हत्या के मामले में परिजन पोस्टमार्टम के करीब 20 घंटे बाद शव लेने को तैयार हुए। एसडीएम लोहारू ने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने हत्या आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। एससी एसटी के तहत आर्थिक सहायता व रोजगार का भी आश्वासन दिया गया।
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इसके बाद परिजन शव लेने को राजी हुए। शनिवार 11 सितंबर को शाम चार बजे शव को लोहारू के नागरिक अस्पताल के शव गृह से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। लोहारू डीएसपी संजीव गौड़ और लोहारू एसडीएम मनोज दलाल के प्रयासों से परिजन सहमत हुए। मृतक प्रवीण का गांव गोठड़ा में शाम पांच बजे बाद अंतिम संस्कार किया गया।
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परिजनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी। उन्होंने परिवार को सुरक्षा और एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भी मांगी। मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठी थी। मांगें पूरी होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने का निर्णय लेते हुए परिजन शव को लोहारू अस्पताल के शवगृह में रखवाकर घर चले गए थे।
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वारदात और पुलिस कार्रवाई
वारदात 9-10 सितंबर 2026 की रात दो बजे हुई थी। शुक्रवार 10 सितंबर को सुबह 10 बजे लोहारू अस्पताल में पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद परिजन शव अपने साथ ले जाने से इन्कार करने लगे। शव को अस्पताल के शवगृह में रखवाना पड़ा था। सेवानिवृत्त सूबेदार रणबीर सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई।
हत्या का विवरण
मृतक की पत्नी मीनू ने लोहारू पुलिस को बताया था कि 10 सितंबर 2026 की शाम चार बजे जयकरण, वसंत, महिपाल, सोमवीर और पवन उसके पति प्रवीण को घर से बुलाकर ले गए थे। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने प्रवीण को एक नजदीकी घर में ले जाकर मारपीट की और शराब पिलाई। इसके बाद आरोपियों ने साजिश के तहत प्रवीण को जयकरण के घर के सामने ले गए। वहां कुल्हाड़ी और ईंटों से सिर पर चोटें मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
नामजद आरोपी
रणबीर सिंह की शिकायत पर लोहारू थाना पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन आरोपियों में जयकरण, वसंत, महिपाल, सोमवीर और पवन शामिल हैं। सभी आरोपी गांव गोठड़ा के निवासी हैं। उनके खिलाफ हत्या की संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्रवीण हत्या मामले में सभी पांच नामजद लोगों की तलाश में पुलिस की करीब पांच टीमें जुटी हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक के परिजनों ने प्रवीण की अंत्येष्टि गांव में कर दी है। पुलिस का भरसक प्रयास है कि हत्यारों को जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

-संजीव गौड़, डीएसपी लोहारू

मृतक के परिजनों ने मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा है। जिस पर प्रशासन और सरकार सकारात्मक रुख अपनाते हुए एससी-एसटी नियमों के अनुसार पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मदद और हर संभव रोजगार की सहायता दिलाई जाएगी। परिजनों ने मृतक की गांव में अंत्येष्टि कर दी है।
-मनोज दलाल एसडीएम लोहारू।
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