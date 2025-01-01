Bhiwani News: तिगड़ाना मोड़ पर बने प्रदेश स्तरीय आइसोलेशन वार्ड में बाहरी गोवंश पर लगी पाबंदी

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पशुपालन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि लंपी संक्रमित गोवंश अब ठीक हो रहे हैं। मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। लंपी पीड़ित गोवंश के उपचार के लिए गोकुलधाम गो सेवा महातीर्थ ने प्रदेश स्तरीय आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया है।इसमें करीब 200 लंपी संक्रमित गोवंश का उपचार चल रहा है। पहले हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान सहित अन्य शहरों से पीड़ित गोवंश रोजाना यहां पहुंचते थे। अन्य जिलों में लंपी के बढ़ते संक्रमण के कारण पशुपालन विभाग ने यह पाबंदी लगाई है। इस संबंध में गोशाला संचालकों को भी नोटिस थमाया गया है।जिले में लंपी की स्थितिजिले में गोशालाओं के अंदर भी लंपी संक्रमित गोवंश मिल रहे हैं। पशुपालन विभाग ने लंपी से एक गोवंश की मौत की पुष्टि की है। हालांकि, मौतों का आंकड़ा कहीं अधिक बताया जा रहा है। जिले में अब तक करीब 700 से अधिक गोवंश लंपी की चपेट में आ चुके हैं। अब पशु इस बीमारी से उभर यानी ठीक हो रहे हैं।टीकाकरण और उपचारपशुपालन विभाग के अनुसार, जिले में एक लाख 25 हजार गोवंश का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण के बाद भी जिन गोवंश में लंपी के लक्षण मिले हैं, पशुपालन विभाग की टीमें ग्रामीण क्षेत्र में उनका आकलन कर रही हैं। यह टीमें उनके उपचार में भी जुटी हुई हैं।जिले भर में लंपी की रोकथाम के लिए संक्रमित पशुओं के ट्रांसपोर्टेशन यानी दूसरी जगह मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं तिगड़ाना मोड़ स्थित प्रदेश स्तरीय आइसोलेशन वार्ड में लंपी पीड़ित बाहरी गोवंश लाने पर पूरी तरह से पाबंदी की गई है। इसको लेकर गोशाला संचालकों को भी सख्त हिदायतें दी जा चुकी हैं। जिले में पीड़ित लंपी गोवंश का उपचार चल रहा है, अब पशु ठीक हो रहे हैं। लंपी से एक गोवंश के अलावा कोई दूसरी मौत नहीं है।-डॉ. रवींद्र सहरावत, उप निदेशक, पशुपालन विभाग, भिवानी