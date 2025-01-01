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Bhiwani News: काम पर लौटे कर्मचारी, शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने में जुटे

Sun, 13 Sep 2026 01:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sun, 13 Sep 2026 01:36 AM IST
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Employees have returned to work and are engaged in improving the city's sanitation system.
शहर में सफाई करते सफाई कर्मचारी। 
भिवानी। हरियाणा में पिछले 37 दिनों से जारी सफाई और दमकल कर्मचारियों की हड़ताल सरकार से वार्ता के बाद समाप्त हो गई। हड़ताल खत्म होने पर दमकल कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान अजय श्योराण और नगर पालिका कर्मचारी संघ के इकाई प्रधान जयहिंद पहलवान के नेतृत्व में कर्मचारी काम पर लौटे।
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शहर के विभिन्न हिस्सों में जमा कचरा उठाने का काम तेज किया गया, वहीं अग्निशमन विभाग ने भी आपातकालीन सेवाएं सक्रिय कर दी हैं। हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई थी और जगह-जगह कचरे के ढेर लग गए थे जिससे स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की। सर्व कर्मचारी संघ के भिवानी ब्लॉक प्रधान अशोक गोयत ने इसे कर्मचारियों की एकजुटता की जीत बताया।
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मुख्यमंत्री और निकाय मंत्री की मौजूदगी में हुई वार्ता में कर्मचारियों की 18 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। शहर को पूरी तरह साफ करने में तीन से चार दिन लग सकते हैं क्योंकि शनिवार को सर्कुलर रोड और वार्डों में मैनुअल सफाई ठप रही और रविवार को छुट्टी के कारण सफाई नहीं हो पाएगी। सोमवार से ही व्यवस्था पटरी पर लौटने की उम्मीद है।
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