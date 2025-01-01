Bhiwani News: काम पर लौटे कर्मचारी, शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने में जुटे

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शहर के विभिन्न हिस्सों में जमा कचरा उठाने का काम तेज किया गया, वहीं अग्निशमन विभाग ने भी आपातकालीन सेवाएं सक्रिय कर दी हैं। हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई थी और जगह-जगह कचरे के ढेर लग गए थे जिससे स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की। सर्व कर्मचारी संघ के भिवानी ब्लॉक प्रधान अशोक गोयत ने इसे कर्मचारियों की एकजुटता की जीत बताया।मुख्यमंत्री और निकाय मंत्री की मौजूदगी में हुई वार्ता में कर्मचारियों की 18 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। शहर को पूरी तरह साफ करने में तीन से चार दिन लग सकते हैं क्योंकि शनिवार को सर्कुलर रोड और वार्डों में मैनुअल सफाई ठप रही और रविवार को छुट्टी के कारण सफाई नहीं हो पाएगी। सोमवार से ही व्यवस्था पटरी पर लौटने की उम्मीद है।