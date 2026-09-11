भिवानी जिला बार चुनावों के लिए अधिवक्ताओं की लगी लंबी कतारें, मतदान जारी

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जिला बार एसोसिएशन चुनावों के लिए शुक्रवार सुबह दस बजे से मतदान जारी है। बार एसोसिएशन चुनावों के लिए प्रधान पद की दौड़ में चार प्रमुख दावेदार हैं, जिनमें सुरेंद्र कुमार हंस, भारत सिंह बूरा, युधिष्टिर वत्स व विकास बुडानिया शामिल हैं। जबकि सचिव पद के लिए पांच दावेदार मैदान में हैं। जिला बार एसोसिएशन की चुनाव कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट रविंद्र शर्मा और रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट देवेंद्र तंवर ने सुबह दस बजे से मतदान प्रक्रिया चल रही है। शाम पांच बजे तक मतदान होगा। इसके बाद नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं, ऑडिटर के लिए नीर कैलाश, लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए भारती रंगा और एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए गरिमा के नाम शामिल हैं, जिनके मुकाबले कोई दूसरा नामांकन नहीं है, इसलिए मतदान के बाद इनके नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। बार चुनावों में 1900 से अधिक मतदाता हैं।

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