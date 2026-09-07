{"_id":"6a9ee114568f11706908949e","slug":"video-bhiwani-the-set-target-should-be-achieved-by-raising-awareness-among-farmers-about-natural-farming-dharambir-singh-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी:प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जागरूक कर निर्धारित लख्य हासिल किया जाए: धर्मबीर सिंह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भिवानी। लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में सांसद चौ. धर्मबीर सिंह ने सिंचाई एवं पेयजल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों में पर्याप्त पानी मुहैया करवाना सुनिश्चित करें ताकि आने वाले समय में पेयजल की किल्लत ना बनें। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राकृतिक खेती पर किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि व प्राकृतिक खेती से होने वाले फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करें। सरकार द्वारा दिए गए प्राकृतिक खेती के टारगेट को हासिल करें। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम में खेत की मिट्टी की सही जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी किसी एक सीएससी सेंटर पर कार्य करवाने के लिए बाध्य ना करें। ऐसा करने वालों पर सख्त कारवाई की जाएगी। बैठक में करीब 45 स्कीमों के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में हिसार के सांसद जय प्रकाश सहित एडीसी दीपक बाबू लाल करवा, भिवानी के एसडीएम महेश कुमार, तोशाम के एसडीएम संदीप कुमार, सिवानी की एसडीएम विजया मलिक, सिवानी नगर पालिका चेयरपर्सन वंदना केडिय़ा, लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल और डीएमसी हरबीर सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में जिला परिषद के डिप्टी सीईओ रविंद्र दलाल ने एजेंडा प्रस्तुत किया।

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