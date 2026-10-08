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वन्य प्राणी सप्ताह: बच्चों ने चेहरे पर उकेरी बाघ और प्रकृति की तस्वीर

अनुराग रंजन

Updated Thu, 08 Oct 2026 05:21 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 05:21 PM IST







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गोरखपुर प्राणी उद्यान में वन्य प्राणी सप्ताह समारोह के तहत 8 अक्तूबर को फेस पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्न स्कूलों से पहुंचे बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और किसी ने चेहरे पर बाघ तो किसी ने प्रकृति की तस्वीर उकेरी। ... और पढ़ें

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