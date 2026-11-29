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खोराबार। बेलवार चौराहे के पास शनिवार दोपहर चार पहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि साथ में मौजूद बुजुर्ग घायल हो गए। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोराबार पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घायल का उपचार किया गया।खोराबार थाना क्षेत्र के पोछिया ब्रह्मस्थान के टोला मझौना निवासी रमाकांत हरिजन (36) शनिवार दोपहर रिश्तेदार के घर से बाइक से अपने घर लौट रहे थे। बेलवार चौराहे के पास पहुंचते ही एक चार पहिया वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दिया। हादसे में रमाकांत और उनके साथ बैठे सुशील (60) गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को पीएचसी पहुंचाया गया। पीएचसी प्रभारी डॉ. ओबैदुल हक ने रमाकांत को मृत घोषित कर दिया। सुशील का उपचार किया गया।रमाकांत राजगीर मिस्त्री का काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे विकास (छह वर्ष) और युवराज (पांच वर्ष) हैं। सीओ कैंट अरुण कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। वाहन चालक की तलाश की जा रही है।