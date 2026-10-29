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गोरखपुर में बदला मौसम, बारिश और हवाओं से बढ़ी ठंड

अनुराग रंजन

Updated Thu, 29 Oct 2026 03:32 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 03:32 PM IST

गोरखपुर में ठंडी हवाओं और हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के संभावित असर से अगले दो दिनों तक मौसम में बदलाव बने रहने की आशंका है। तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने के आसार हैं। ... और पढ़ें

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