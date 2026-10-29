करवा चौथ: गोरखपुर में दुकानों पर मेहंदी लगवाने के लिए भीड़, 7:57 बजे दिखेगा चांद, निर्जला व्रत रख रहीं महिलाएं

03:51 PM, 29-Oct-2026 मेहंदी लगवाने के लिए भीड़ बाजार में मेहंदी लगवाने के लिए दुकानों पर महिलाओं की भीड़ दिखी। महिलाएं समूह में बैठकर दोनों हाथों पर मेहंदी लगवा रही थीं। महिलाओं का कहना है कि व्यस्त दिनचर्या के कारण घर पर मेहंदी लगाने का समय नहीं मिलता। इसलिए कई महिलाओं ने पहले से ही मेहंदी लगवाने के लिए बुकिंग करवा रखी थी।



दुकानदारों के अनुसार, इस बार महिलाएं केवल जरूरत का सामान नहीं खरीद रही हैं। वे अपनी पसंद और कपड़ों से मेल खाते डिजाइन पर अधिक ध्यान दे रही हैं। यह नया रुझान बाजारों में अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। सामान्य दिनों की अपेक्षा खरीदारी में तेजी आई है।

विज्ञापन

03:47 PM, 29-Oct-2026 करवा चौथ पर चांदी के करवा और गिफ्ट आइटम्स की हुई खरीदारी करवा चौथ को लेकर शहर के सर्राफा बाजार में दिन से लेकर रात तक रौनक देखने को मिली। कपड़ा बाजार के साथ-साथ ज्वेलरी शोरूम में भी महिलाओं की भीड़ उमड़ी रही। इस बार बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड चांदी के करवे की रही। सोने-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव के बावजूद महिलाएं ट्रेंड के हिसाब से चांदी का करवा खरीदना पसंद कर रही हैं।





ज्वेलरी शोरूम के मैनेजर ने बताया कि करवा चौथ पर इस बार चांदी के करवे की खूब डिमांड है। 15 हजार से स्टार्टिंग होने की वजह से लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कई ऐसे लोग भी बाजार पहुंचे जो करवा चौथ के मौके पर अपनी पत्नियों को देने के लिए चांदी के गिफ्ट आइटम्स खरीद रहे हैं। ज्वेलरी शोरूम के मैनेजर ने बताया कि करवा चौथ पर इस बार चांदी के करवे की खूब डिमांड है। 15 हजार से स्टार्टिंग होने की वजह से लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कई ऐसे लोग भी बाजार पहुंचे जो करवा चौथ के मौके पर अपनी पत्नियों को देने के लिए चांदी के गिफ्ट आइटम्स खरीद रहे हैं।

03:35 PM, 29-Oct-2026 ऐसे करें करवा चौथ का पूजन व्रती महिलाएं सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान गणेश, शिव, माता पार्वती व करवा माता का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें। परंपरा के अनुसार, सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करने के बाद निर्जला व्रत शुरू किया जाता है।



शाम को पूजा स्थल पर चौकी रखकर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजन में रोली, अक्षत, पुष्प, धूप-दीप, फल, मिठाई, सुहाग सामग्री और जल से भरा करवा रखें। विधि-विधान से पूजन कर पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करें।



रात में चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य दें और छलनी से पति का दर्शन करें। इसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें।







01:51 PM, 29-Oct-2026 करवा चौथ की कथा सुनेंगी महिलाएं महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को भगवान शिव-पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा करेंगी। इसके बाद करवा चौथ की कथा सुनेंगी। रात में चंद्रमा के दर्शन कर चलनी से पति का चेहरा देखेंगी और जल, दूध, रोली व चावल से चंद्रमा को अर्घ्य देंगी। इसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत खोलेंगी। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजन करने से दांपत्य जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है।