{"_id":"6aba574a6acab80c960f8aa2","slug":"video-waterlogging-on-dohariya-domingarh-road-disrupts-traffic-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"डोहरिया-डोमिनगढ़ मार्ग पर भरा पानी,आवागमन बाधित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डोहरिया से होकर डोमिनगढ़ रेलवे पुल के नीचे से शहर को जोड़ने वाले मार्ग पर जलभराव हो गया है। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश की वजह से ऐसी स्थिति बन गई है। रास्ते पर दो फीट तक पानी जमा भर गया है। इससे इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो है। मार्ग बंद होने से आसपास के ग्रामीणों को शहर की ओर जाने के लिए करीब 8 से 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।

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