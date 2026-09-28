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गोला में बेहतर काम करने वाली आंगनबाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, विधायक ने किया सम्मान
गोला ब्लॉक सभागार में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित शिविर के समापन अवसर पर सोमवार को विधायक राजेश त्रिपाठी ने शिविर का निरीक्षण किया।विधायक ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली और पात्रों को लाभान्वित कराने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।इस दौरान शिविर में बने नए लाभार्थियों को राशन कार्ड का वितरण भी किया गया।
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