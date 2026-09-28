{"_id":"6aba2e0d2f0cd3d5f9098298","slug":"video-childrens-ingenuity-and-technology-won-hearts-at-the-childrens-fair-science-exhibition-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाल मेले की विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों की सोच और तकनीक ने जीता दिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाल मेले में बच्चों की प्रतिभा सिर्फ मंच पर ही नहीं, विज्ञान प्रदर्शनी में भी निखर रही है। केंद्रीय विद्यालय और माधव पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अपने विज्ञान मॉडल से सभी का ध्यान खींचा।प्रदर्शनी में एक मॉडल ऐसा है जिससे करीब डेढ़ किलोमीटर तक का एरियल व्यू लिया जा सकता है। बच्चों ने इसकी तकनीक और उपयोग को समझाया। वहीं दूसरा मॉडल ऑब्स्टेकल डिटेक्शन से जुड़ा है, जो तकनीक की मदद से रास्ते की बाधाओं को पहचानने और उनसे बचने का तरीका दिखाता है।बच्चों ने बताया कि मॉडल बनाने की प्रेरणा कैसे मिली, किन चुनौतियों का सामना किया और वास्तविक जीवन में इसका उपयोग कैसे होगा। यह प्रदर्शनी साबित करती है कि बच्चे विज्ञान को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, बल्कि प्रयोग और नवाचार से समझ भी रहे हैं।

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