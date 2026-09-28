{"_id":"6aba3e1203aad11bca0bf644","slug":"video-the-video-showing-a-sub-inspector-being-beaten-up-in-gorakhpur-turned-out-to-be-fake-it-was-created-to-garner-likes-and-views-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर में दरोगा की पिटाई का वीडियो फर्जी निकला, लाइक-व्यूज के लिए बनाया था वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर में दरोगा की पिटाई का वीडियो फर्जी निकला, लाइक-व्यूज के लिए बनाया था वीडियो

Rohit Singh

Updated Mon, 28 Sep 2026 03:44 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 03:44 PM IST







Link Copied



दरोगा की वर्दी पहने व्यक्ति की जूते से पिटाई का वीडियो रविवार को वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जांच में पूरा घटनाक्रम फर्जी निकला। वीडियो शाहपुर थाना क्षेत्र में लाइक-व्यूज बढ़ाने के लिए बनाया गया था। पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन