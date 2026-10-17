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गोरखपुर: प्रदेशीय कबड्डी प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई और वाराणसी के बीच मुकाबला

अनुराग रंजन

Updated Sat, 17 Oct 2026 04:44 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 04:44 PM IST







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गोरखपुर के पीएम श्री राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2026 के तहत अंडर-19 वर्ग का मुकाबला खेला गया। इसमें स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई और वाराणसी की टीमों के बीच रोमांचक मैच हुआ। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। ... और पढ़ें

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