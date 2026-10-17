{"_id":"6ad358a0b07bb5a4b40ac895","slug":"video-under-19-kabaddi-match-between-sports-college-saifai-and-varanasi-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: प्रदेशीय कबड्डी प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई और वाराणसी के बीच मुकाबला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गोरखपुर: प्रदेशीय कबड्डी प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई और वाराणसी के बीच मुकाबला
गोरखपुर के पीएम श्री राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2026 के तहत अंडर-19 वर्ग का मुकाबला खेला गया। इसमें स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई और वाराणसी की टीमों के बीच रोमांचक मैच हुआ। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।