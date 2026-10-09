{"_id":"6ac8c747483a24c993034139","slug":"video-tributes-paid-to-kanshi-ram-on-his-death-anniversary-at-ambedkar-chowk-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: कांशीराम की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि,","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांशीराम की पुण्यतिथि पर अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा के सामने राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं और अन्य लोगों ने कांशीराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

... और पढ़ें