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गोरखपुर: प्रतिमा विसर्जन के दौरान करंट लगने से तीन की मौत, मेडिकल कॉलेज के सामने लोगों ने लगाया जाम

अनुराग रंजन

Updated Wed, 21 Oct 2026 06:55 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 06:55 PM IST

गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच की हालत गंभीर बताई गई। हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज के सामने लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी और एसपी ने मेडिकल कॉलेज के अंदर परिजनों को समझाने का प्रयास किया। ... और पढ़ें

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