गोरखपुर: पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि

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पुलिस स्मृति दिवस पर बुधवार, 21 अक्टूबर को गोरखपुर पुलिस लाइन्स के परेड ग्राउंड स्थित स्मृति स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। एडीजी गोरखपुर जोन, डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र और एसएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर कर्तव्य पालन के दौरान प्राण न्योछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को नमन किया। इ

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