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विकास खण्ड बांसगांव मे आज विशेष सचिव उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के पुलकित खरे द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं,आवास, आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें कुछ स्थानों पर काम संतोष जनक और कुछ जगहों पर कमियां पाई गई,अमर उजाला टीम द्वारा चाड़ी में अधुरे सामुदायिक शौचालय और बघराई के महुआपार अंबेडकर गांव में अधुरे आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में पुछने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से जानकारी मांगने का काम करेगे

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