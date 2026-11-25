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गाेरखपुर: रवि किशन बोले- निजी पैसे से सामाजिक कार्य करना पुनीत कार्य है
कुईं बाजार क्षेत्र के नगहरा गांव में बुधवार को सांसद रवि किशन शुक्ल ने गोशाला, सत्संग भवन, धार्मिक ग्रंथ संग्रहालय और पुजारी आवास का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अपने पैसे से सामाजिक कार्य करना पुनीत कार्य है। साथ ही युवाओं को गांव के संस्कारों और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सीख दी। सांसद ने कहा कि व्यक्ति सरनेम से नहीं, बल्कि कर्म और आचरण से ब्राह्मण होता है।
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