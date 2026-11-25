प्रकाशन के अंतिम चरण में पहुंचीं पांच किताबों में 480 पृष्ठों की वेदांत दर्शन की 1,500 प्रतियां तैयार की जा रही हैं। इसकी कीमत 100 रुपये होगी। 96 पृष्ठों की उपनयन संस्कार की 1,500 प्रतियां 20 रुपये में उपलब्ध होंगी। 496 पृष्ठों के कूर्म पुराण ग्रंथ की 1,500 प्रतियां प्रकाशित हो रही हैं, जिसकी कीमत 220 रुपये रखी गई है। 256 पृष्ठों की शिव स्तोत्र रत्नाकर की करीब 3,000 प्रतियां 50 रुपये में मिलेंगी। वहीं, 112 पृष्ठों की पंचांग पूजन पुस्तक की 3,000 प्रतियां प्रकाशित की जा रही हैं। इसकी कीमत 20 रुपये होगी। प्रकाशन पूरा होने के बाद इन किताबों को हरिद्वार, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज के साथ नेपाल में भी भेजा जाएगा।