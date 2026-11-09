गोरखपुर: चिड़ियाघर में बढ़ेगा शेर और भालू का कुनबा, तिरुपति से आएंगे दो जोड़े; बदले में जाएंगे बाघ-मगरमच्छ

गोरखपुर चिड़ियाघर अभी नया है और यहां वन्यजीवों की संख्या सीमित है। ऐसे में तिरुपति भेजे जाने वाले बारासिंघा का जोड़ा यहां उपलब्ध नहीं है। इसके लिए लखनऊ चिड़ियाघर से एक जोड़ा मंगाया जाएगा। इसके बाद उसे तिरुपति भेजा जाएगा। इस तरह वन्यजीवों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया में तीनों चिड़ियाघर शामिल होंगे। हाल ही में चिड़ियाघर के निदेशक सूरज कुमार और उप निदेशक डॉ. योगेश प्रताप सिंह ने तिरुपति चिड़ियाघर का दौरा किया था। वहां उन्होंने वन्यजीवों को देखा और आदान-प्रदान की तैयारियों का जायजा लिया। डॉ. योगेश ने बताया कि चिड़ियाघर प्रशासन की कोशिश है कि इसी महीने के अंत तक सभी वन्यजीवों को यहां लाने और भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके बाद दर्शकों को नए वन्यजीवों को देखने का मौका मिलेगा।