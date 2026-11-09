गोरखपुर: थार को बचाने में प्याज लदा ट्रक पलटा, 15 लाख रुपये का माल बर्बाद; चालक-खलासी बाल-बाल बचे

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह घने कोहरे के बीच मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने देखा कि अचानक एक थार गाड़ी ट्रक के सामने आकर रुक गई। उसे बचाने के प्रयास में ट्रक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। ट्रक अहमदनगर से गोरखपुर मंडी जा रहा था।हादसे के बाद चालक सरफराज अहमद निवासी प्रयागराज और खलासी निरहू (45) केबिन में फंस गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। हादसे में दोनों को हल्की चोटें आईं।बेलीपार थाना प्रभारी राजकुमार बरवार ने बताया कि मेहरौली के पास ट्रक पलटने की सूचना मिली है। मौके पर सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।