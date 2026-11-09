गोरखपुर: थार को बचाने में प्याज लदा ट्रक पलटा, 15 लाख रुपये का माल बर्बाद; चालक-खलासी बाल-बाल बचे
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Mon, 09 Nov 2026 02:40 PM IST
सार
हादसे के बाद चालक सरफराज अहमद निवासी प्रयागराज और खलासी निरहू केबिन में फंस गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। हादसे में दोनों को हल्की चोटें आईं।
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विस्तार
बेलीपार थाना क्षेत्र के मेहरौली के पास सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे थार गाड़ी को बचाने के प्रयास में प्याज लदा 16 पहिया ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में चालक और खलासी को हल्की चोटें आईं, जबकि ट्रक में लदा करीब 15 लाख रुपये का प्याज सड़क पर बिखरकर क्षतिग्रस्त हो गया।
अहमदनगर से गोरखपुर मंडी जा रहा था ट्रक
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह घने कोहरे के बीच मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने देखा कि अचानक एक थार गाड़ी ट्रक के सामने आकर रुक गई। उसे बचाने के प्रयास में ट्रक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। ट्रक अहमदनगर से गोरखपुर मंडी जा रहा था।
हादसे के बाद चालक सरफराज अहमद निवासी प्रयागराज और खलासी निरहू (45) केबिन में फंस गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। हादसे में दोनों को हल्की चोटें आईं।
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बेलीपार थाना प्रभारी राजकुमार बरवार ने बताया कि मेहरौली के पास ट्रक पलटने की सूचना मिली है। मौके पर सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।
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अहमदनगर से गोरखपुर मंडी जा रहा था ट्रक
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह घने कोहरे के बीच मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने देखा कि अचानक एक थार गाड़ी ट्रक के सामने आकर रुक गई। उसे बचाने के प्रयास में ट्रक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। ट्रक अहमदनगर से गोरखपुर मंडी जा रहा था।
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हादसे के बाद चालक सरफराज अहमद निवासी प्रयागराज और खलासी निरहू (45) केबिन में फंस गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। हादसे में दोनों को हल्की चोटें आईं।
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बेलीपार थाना प्रभारी राजकुमार बरवार ने बताया कि मेहरौली के पास ट्रक पलटने की सूचना मिली है। मौके पर सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।