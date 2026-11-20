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गोरखपुर: गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर निकली प्रभात फेरी

अनुराग रंजन

Updated Fri, 20 Nov 2026 08:34 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 08:34 PM IST







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गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई प्रभात फेरी जटाशंकर गुरुद्वारा से रवाना होकर पा पैराडाइज पहुंची। यहां श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन किया और अरदास में शामिल होकर गुरु नानक देव को नमन किया। आयोजन के दौरान माहौल भक्तिमय बना रहा। ... और पढ़ें

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