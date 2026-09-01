50 हजार रुपये में हत्याएं हो रही हैं, यूपी में अपराधी बेलगाम: चंद्रशेखर आजाद

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आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार पर कई सवाल उठाए। पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अगर अपराध खत्म हो गया है तो क्या अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी सीएम लेंगे या पार्टी लेगी। कहा, यूपी में 50 हजार रुपये में हत्याएं हो रही हैं। अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं।

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